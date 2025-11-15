भारत समाचार

Crime Network : भारी हथियारों के साथ फहीम सिद्दीकी गिरफ्तार, कई मामले थे दर्ज

गोपालगंज में हथियार सप्लायर फहीम सिद्दीकी गिरफ्तार
Nov 15, 2025, 02:55 PM
गोपालगंज: भारी हथियारों के साथ फहीम सिद्दीकी गिरफ्तार, कई मामले थे दर्ज

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फहीम सिद्दीकी को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। फहीम सिद्दीकी कई जिलों में हथियार सप्लाई करने का काम करता था।

मुखबिर की सूचना पर नगर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस एवं डीआईयू की संयुक्त टीम ने तुरकहा गांव के पास छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर, निवासी बाजलाहट, थावे, के रूप में हुई है।

पुलिस जांच के दौरान बाबर के पास से एक देसी कार्बाइन, एक डीसी पिस्टल, 9 एमएम के 9 जिंदा कारतूस, 8 एमएम का 1 कारतूस, तीन मैगजीन (दो कार्बाइन की और एक पिस्टल की), एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद की गई है।

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बाबर का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। यह पहले पटना के एक हॉस्टल में रहता था और वहां आयोजित प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। वर्ष 2024 में पटना कोतवाली थाना क्षेत्र में लगभग 5.50 किलो सोना लूट कांड के दौरान गोली चलाने का भी इस पर आरोप रहा है, जिसके बाद इसे जेल भेजा गया था।

एसपी के अनुसार, बाबर हाल के महीनों में गोपालगंज में जमीन कारोबार के काम में सक्रिय था और कई विवादित जमीन मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है।

पुलिस ने बताया कि होटल शबनम के पीछे एक विवादित जमीन में बाबर अपने पार्टनर के साथ काम कर रहा था, जहां पर दीपावली के आसपास मारपीट की बड़ी घटना हुई थी। आरोप है कि बाबर इस घटना का बदला लेने और इलाके में भय जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने अपने ही एक पार्टनर से देसी कार्बाइन और पिस्टल खरीदी थी।

एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में संकेत मिले हैं कि बाबर इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात, संभवतः हत्या को अंजाम देने के लिए कर सकता था। पूरा मामला फिलहाल जांच के अधीन है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह हथियार कहां से लाता था और किस गैंग से उसकी सप्लाई लाइन जुड़ी हुई है।

पुलिस को शुरुआती पूछताछ में उसने कुछ नेताओं के नाम भी बताए हैं जो गोपालगंज से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एसपी के अनुसार, बाबर का नेटवर्क गोपालगंज, वैशाली और पटना तक फैला हुआ है और वह बालू माफिया के साथ भी लगातार सक्रिय रहा है।

--आईएएनएस

 

