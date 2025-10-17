Gopal Shetty Statement : बिहार में बनेगी डबल इंजन की सरकार: गोपाल शेट्टी

मुंबई: महाराष्ट्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल शेट्टी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास और जनहित को प्राथमिकता देती है और जनता का भरोसा हमारे साथ है।

गोपाल शेट्टी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा और एनडीए तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए व्यापक दौरे करेंगे, जिससे पार्टी का माहौल और मजबूत होगा।

शेट्टी ने कहा कि हमारी सरकार के काम से जनता प्रभावित है। हमें विश्वास है कि इस बार भी हम अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। लोकतंत्र का असली अर्थ यही है कि चुनाव को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लड़ा जाए और जनता हमारे काम के आधार पर वोट देगी।

वोटर लिस्ट और एसआईआर का जिक्र करते हुए गोपाल शेट्टी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ना या हटाना चुनाव आयोग का कार्य है और आयोग इसे पूरी निष्पक्षता के साथ करता है। यदि विपक्ष को सूची में कोई त्रुटि दिखती है तो उन्हें सवाल उठाने का अधिकार है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया है। भाजपा-जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा और जदयू ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। 17 अक्टूबर को पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। भारी संख्या में एनडीए और इंडी अलायंस के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कराया है। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में आयोजित कराए जा रहे हैं। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

वहीं इंडिया ब्लॉक गठबंधन के नेताओं का दावा है कि उनके यहां सबकुछ ठीक है।