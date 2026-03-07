Uttar Pradesh Crime News : गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार

गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि उसके साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, बाइक और लूट के 58 हजार रुपये भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में एसओजी, सर्विलांस और नवाबगंज पुलिस की संयुक्त टीम को सफलता मिली है।

गोंडा पुलिस के मुताबिक 2 मार्च को नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंकित यादव का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने अंकित यादव को अगवा करने के बाद उसके परिवार से दो लाख वसूल लिए थे और इसके बाद भी तीन लाख की और मांग कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

घटना के खुलासे और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चार टीमों का गठन किया था। एसओजी, सर्विलांस और नवाबगंज पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान 6 मार्च की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इलाके में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की।

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें विकास मिश्र नामक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं, बदमाश के साथी सौरभ दूबे को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और लूट के 58 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अंकित यादव का अपहरण किया था। हालांकि पुलिस की घेराबंदी की भनक लगते ही बदमाश अपहृत युवक को मौके पर छोड़कर भाग रहे थे।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ अयोध्या और बस्ती जिलों में भी पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल नवाबगंज पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है और उनके अन्य साथियों की तलाश भी जारी है।

