Gold Smuggling Delhi : दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाला एक यात्री गिरफ्तार

आईजीआई एयरपोर्ट पर 1200 ग्राम सोना बरामद, यात्री गिरफ्तार
Nov 19, 2025, 02:44 AM
नई दिल्ली: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक यात्री को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय सामने आई जब यात्री सिंगापुर से उड़ान संख्या एआई-2383 के माध्यम से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर पहुंचा।

यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे ड्यूटी पर मौजूद सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच के लिए ग्रीन चैनल पर भेजा गया। हालांकि, सामान की एक्स-रे स्कैनिंग में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं दिखी और डीएफएमडी (डिटेक्टेड फॉर्मेट मेटल डिटेक्टर) के दौरान भी कोई बीप ध्वनि नहीं सुनाई दी।

इसके बाद, यात्री से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वह एक फर्म का सीईओ है जो मशीन स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय में संलग्न है और वह 10.8 किलोग्राम का माल लेकर दिल्ली आया था, जो एनसीटी, एसीसी एक्सपोर्ट दिल्ली में मंजूरी के लिए लंबित है।

यात्री का बयान और सामान की जांच के दौरान, काले रंग के केबिन बैगेज में संदिग्ध वस्तुएं देखी गईं। इसके बाद माल की स्कैनिंग में कुछ संदिग्ध चित्र सामने आए, जिससे जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान, पता चला कि मशीन स्पेयर पार्ट्स के भीतर 1200 ग्राम सोना छुपाया गया था।

बाद में सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने को जब्त कर लिया और यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया। उक्त सोने को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त किया गया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और यात्री से पूछताछ की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये यात्री कहां सोना ले जा रहा था और इसके साथ कितने लोग थे।

वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स स्क्वॉड, एनईडी ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन, ट्रामाडोल कैप्सूल और एक महिंद्रा थार कार बरामद की थी।

--आईएएनएस

 

 

