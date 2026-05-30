गोवा स्थापना दिवस पर कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, अमित शाह बोले- भारतीय आतिथ्य का वैश्विक प्रतीक है राज्य

नई दिल्ली: अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण गोवा शनिवार को अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। शाह ने कहा कि गोवा दुनिया के सामने भारतीय आतिथ्य का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्र के लिए विकास और गौरव दोनों लेकर आता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा के भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृतियों और विरासत का एक भव्य संगम, गोवा दुनिया के सामने भारतीय आतिथ्य का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्र के लिए विकास और गौरव, दोनों लेकर आता है। मैं राज्य की निरंतर समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध गोवा राज्य के स्थापना दिवस की सभी गोवा वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में पर्यटन के लिए प्रख्यात यह राज्य विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, यही कामना है।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया, "गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अपनी अनूठी संस्कृति और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध गोवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सतत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ईश्वर से राज्य की निरंतर प्रगति तथा नागरिकों की समृद्धि, सुख और खुशहाली की कामना करती हूं।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, "प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली विरासत से सुसज्जित गोवा राज्य के स्थापना दिवस पर समस्त गोवा वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा विकास, पर्यटन, जनकल्याण और सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम स्थापित करता रहे, यही मंगलकामना है।"

--आईएएनएस

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