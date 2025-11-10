Goa Police Action : गोवा पुलिस का विशेष अभियान, चिम्बेल और सांता क्रूज में 45 संदिग्ध हिरासत में

पणजी: गोवा पुलिस ने अपराध और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए चिम्बेल और सांता क्रूज इलाकों में बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई संवेदनशील जगहों पर छापेमारी, तलाशी और पैदल गश्त की।

चिम्बेल के इंदिरानगर, चिम्बेल क्वेरी, धोबी घाट, सांताबन और सांता क्रूज के विभिन्न हिस्सों में रात भर ऑपरेशन चला। पुलिस ने रात के अंधेरे में इन इलाकों को घेरकर संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू की।

कुल 45 लोगों को सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया। इनमें से 18 के आपराधिक रिकॉर्ड होने की आशंका पर उन्हें थाने लाया गया। गहन जांच के बाद 9 लोगों के पुराने केस और मौजूदा गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की संबंधित धाराओं के तहत इन 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।

चिम्बेल और सांता क्रूज में पिछले कुछ समय से चोरी, नशे की तस्करी और गुंडागर्दी की शिकायतें बढ़ी थीं। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे अभियान अब नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि आम नागरिक बिना डर के जी सकें।

इलाके के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। एक स्थानीय महिला ने कहा, “रात में अक्सर शोर और डर का माहौल रहता था। पुलिस का आना राहत की बात है।”

गोवा पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपराध में लिप्त लोग सुधर जाएं, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में और भी इलाकों में ऐसे विशेष अभियान चलाए जाने की संभावना है।

