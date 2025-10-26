भारत समाचार

Oceanman Goa : कारनजलेम बीच पर अनधिकृत तैराकी इवेंट पर एफआईआर, 3.26 लाख की ठगी का आरोप

ओशनमैन इवेंट में सुरक्षा कमी पर आयोजक के खिलाफ केस
Oct 26, 2025, 03:36 PM
गोवा : कारनजलेम बीच पर अनधिकृत तैराकी इवेंट पर एफआईआर, 3.26 लाख की ठगी का आरोप

पणजी: गोवा के लोकप्रिय कारनजलेम बीच पर आयोजित ओशनमैन तैराकी कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पणजी पुलिस ने रविवार को एक व्यावसायिक प्रशिक्षक की शिकायत पर मुंबई के आयोजक कपिल अरोड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(2) और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

शिकायतकर्ता डॉ. सूर्यकांत एस. भीरुद (44 वर्ष) ने आरोप लगाया है कि आयोजकों ने बिना किसी सरकारी अनुमति के सुबह 7:00 से 7:30 बजे के बीच यह इवेंट आयोजित किया, जिससे प्रतिभागियों की जान को खतरा पैदा हो गया। शिकायत के अनुसार, आरोपी कपिल अरोड़ा (50 वर्ष), जो मुंबई के अंबोली क्षेत्र में रहते हैं, ने व्यावसायिक खेल आयोजक के रूप में यह इंटरनेशनल ओशनमैन तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया। यह इवेंट 24 से 26 अक्टूबर तक कारनजलेम बीच पर निर्धारित था, जो ओपन वॉटर स्विमिंग का वैश्विक आयोजन है।

आयोजकों ने प्रतिभागियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में कुल 3,26,100 रुपए वसूले, लेकिन बीच पर कोई जीवन रक्षक (लाइफगार्ड), सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इससे लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। डॉ. भीरुद ने बताया कि उन्होंने भी पंजीकरण कराया था, लेकिन आयोजन के दौरान सुरक्षा की कमी देखकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस जांच में पाया गया कि आयोजकों ने पुलिस, जिला प्रशासन, पंचायत, मत्स्य पालन विभाग समेत किसी भी संबंधित प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। गोवा में बीच पर किसी भी बड़े आयोजन के लिए पर्यावरण, सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य है, खासकर समुद्री क्षेत्र में जहां ज्वार-भाटा और करंट का खतरा रहता है। ओशनमैन इवेंट के तहत ओशनमैन, हाफ ओशनमैन, स्प्रिंट, ओशियनकिड्स और ओशियनटीम्स जैसी कैटेगरी शामिल थीं, जो पणजी के पास ऐवावो बीच पर शुरू होने वाली थीं।

आयोजकों ने रजिस्ट्रेशन और एक्सपो 2:00 पीएम से 7:00 पीएम तक ताज सिटी डी गोवा के सनसेट लॉन्स पर आयोजित करने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। पणजी पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ ठगी, लापरवाही और बिना अनुमति आयोजन के आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी।

 

