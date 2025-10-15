भारत समाचार

Ravi Naik Death : गोवा के मंत्री रवि नाइक का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख
Oct 15, 2025, 05:34 AM
नई दिल्ली: गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक समर्पित लोक सेवक बताया, जिन्होंने गोवा के विकास में अमिट योगदान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "गोवा सरकार में मंत्री रवि नाइक के निधन से दुखी हूं। उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने गोवा के विकास पथ को समृद्ध बनाया। वे विशेष रूप से वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।"

रवि नाइक गोवा की राजनीति में एक कद्दावर हस्ती थे, जो चार दशकों से भी अधिक लंबे राजनीतिक सफर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से पहले 1980 के दशक में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। नाइक दो बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, 1991 में कुछ समय के लिए और फिर 1994 में, कुल मिलाकर लगभग 850 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने इस पद को संभाला।

वे 1998 से 1999 तक लोकसभा सांसद भी रहे। कई वर्षों तक गोवा में कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा रहे नाइक 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि मंत्री नियुक्त किया गया।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी 'एक्स' पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "हमारे वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रवि नाइक के निधन से गहरा दुख हुआ है। गोवा की राजनीति के एक दिग्गज, मुख्यमंत्री और प्रमुख विभागों के मंत्री के रूप में उनकी दशकों की समर्पित सेवा ने राज्य के शासन और लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व, विनम्रता और जन कल्याण में योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।"

जमीनी स्तर पर अपने जुड़ाव और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के प्रयासों के लिए पहचान बनाने वाले नाइक सभी दलों में एक सम्मानित शख्सियत रहे।

 

 

