Goa Drug Bust : क्राइम ब्रांच ने कलंगुट में ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया, बड़ी मात्रा में मेथामफेटामाइन बरामद

गोवा: गोवा क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कलंगुट क्षेत्र से एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में मेथामफेटामाइन बरामद की गई है, जो व्यावसायिक श्रेणी में आती है। इसकी कीमत बाजार में 11 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।

अधिकारी इसे हाल के महीनों में ड्रग तस्करी के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में से एक मान रहे हैं।

अधिकारियों को एक विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिली थी कि कलंगुट में किराए के फ्लैट में एक व्यक्ति अवैध ड्रग्स के साथ मौजूद है। इस सूचना के आधार पर पीएसआई अमीन ए नाइक के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। टीम में पीआई अर्जुन सांगोडकर, एएसआई संतोष गोवेकिर, हेड कांस्टेबल 4687 इरशाद वटांगी, एचसी 5558 उदेश केरकर, पीसी 6155 सुशांत पागुई, पीसी 6009 महाबलेश्वर सावंत और पीसी 8608 विराज खंडेपारकर शामिल थे।

टीम ने कलंगुट के खोबरावड्डो स्थित सैंड पेबल्स बिल्डिंग के पहले मंजिल के फ्लैट नंबर एएफ2 पर छापा मारा। यहां आरोपी नितिन लूंबा (44) मूल रूप से दिल्ली के छतरपुर एन्क्लेव फेज-2 के निवासी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वह कुछ समय से गोवा के इसी किराए के फ्लैट में रह रहा था।

छापे के दौरान आरोपी के कब्जे से 115.861 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 11,58,610 रुपए है। यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के अनुसार व्यावसायिक श्रेणी में आती है।

क्राइम ब्रांच थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत पंजीकृत किया गया है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी के रूप में पीएसआई अमीन ए नाइक मामले की आगे की विवेचना संभाल रहे हैं।

यह पूरी कार्रवाई डीएसपी क्राइम ब्रांच की निगरानी में और एसपी क्राइम ब्रांच राहुल गुप्ता (आईपीएस) के समग्र नेतृत्व में की गई।

--आईएएनएस