Goa Fire Tragedy : नाइट क्लब में आग लगने से 25 की मौत, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

पणजी: गोवा में अरपोरा के नाइट क्लब में शनिवार दरमियानी रात भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आज गोवा में हम सभी के लिए बहुत दुखद दिन है। मैं बहुत दुखी हूं और इस असहनीय नुकसान की घड़ी में सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।

सीएम ने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन किया गया था या नहीं। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अरपोरा में हुई दुखद आग की घटना के बारे में उनसे बात की और उन्होंने प्रधानमंत्री को जमीनी हालात के बारे में बताया। गोवा सरकार इस मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद दे रही है।

कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी गोवा हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "गोवा के आरपोरा में आग लगने से हुई मौतों का हादसा बहुत दुखद है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बचाव और राहत काम कर रहा है और प्रभावित लोगों को जरूरी देखभाल दे रहा है। जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।"

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने से हुई मौतों से बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द ठीक हों।"

