Goa Fire Tragedy : गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में झारखंड के तीन युवकों की मौत, गांवों में मातम

रांची: गोवा के अरपोरा क्षेत्र स्थित रोमियो ब्रेसलैंड नाइट क्लब में शनिवार रात लगी आग में मरने वालों में झारखंड के तीन युवक भी शामिल हैं। रविवार सुबह जानकारी मिलते ही इनके गांवों में मातम का माहौल है। हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हुई है।

जानकारी के अनुसार मृतकों में रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी दो सगे भाई प्रदीप महतो (24) और विनोद महतो (22) तथा खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर निवासी मोहित मुंडा (22) शामिल हैं। तीनों रोजगार के सिलसिले में गोवा में रह रहे थे और नाइट क्लब में काम करते थे। फतेहपुर और गोविंदपुर में हादसे की खबर फैलते ही चीख-पुकार मच गई।

प्रदीप और विनोद के पिता धनेश्वर महतो तथा अन्य परिजन बार-बार बेहोश हो रहे हैं। गोविंदपुर में मोहित के परिजनों का रोते-रोते बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने के बाद गोवा में काम कर रहे झारखंड के अन्य युवक अस्पताल पहुंचे और शवों की पहचान में मदद की। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

फिलहाल झारखंड सरकार ने इन मौतों की पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, फतेहपुर व आसपास के गांवों से दर्जनों युवा रोजगार की तलाश में गोवा गए थे। घटना के बाद वे दहशत में हैं और परिजनों को लगातार जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में जिन 25 लोगों की मौत हुई है, उनमें से अधिकतर नाइट क्लब के कर्मचारी थे।

इनमें क्लब की रसोई में काम करने वाले युवक और तीन महिलाएं भी शामिल हैं। आग लगने के समय क्लब परिसर में कई कर्मचारी मौजूद थे, जबकि कुछ पर्यटक भी भीतर थे। हादसे की सूचना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सावंत ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पोस्टमार्टम और औपचारिक कार्रवाई पूरी होने के बाद झारखंड के तीनों युवकों के शव यहां भेजे जाने की संभावना है।

--आईएएनएस