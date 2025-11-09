Palamu Murder Case : पलामू में दो दिन से लापता बच्ची का शव कुएं से बरामद, हत्या की आशंका

पलामू: झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के कोसिआरा गांव में एक कुएं से रविवार को दो दिन से लापता 10 वर्षीय ऋतु कुमारी का शव बरामद किया गया। मृतका राम विनय चौरसिया की पुत्री थी। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

बताया गया कि ऋतु शुक्रवार शाम बहन के लिए खेत पर खाना लेकर गई थी, जिसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने देर रात से ही उसकी खोजबीन शुरू की और चैनपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गांव के ही एक कुएं में ग्रामीणों ने शव तैरता देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला।

शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस भी इसे हत्या का मामला मान रही है।

अधिकारियों का कहना है कि किसी आपराधिक तत्व ने बच्ची की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया होगा ताकि सबूत मिटाए जा सकें। पुलिस टीम ने फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने एकत्र किए हैं और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। घटना से गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। उन्होंने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की है। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया भी घटनास्थल पर पहुंचे।

उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और पुलिस प्रशासन को त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

--आईएएनएस