Giriraj Singh Statement: गिरिराज सिंह ने राहुल को बताया 'नकली गांधी', कहा- 'वह झूठ बोल रहे हैं'

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि यहां नकली गांधी का कोई काम नहीं है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस की 'वोट अधिकार यात्रा' पर सवाल उठाते हुए कहा, "राहुल गांधी एक नकली गांधी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वह देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? यह भारत है, असली गांधी की धरती है और यहां नकली गांधी का कोई काम नहीं है। अगर वह देश को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे तो लोग उन्हें इसकी सजा देंगे।"

प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "पीएम मोदी गरीबों के मसीहा हैं और आने वाले दिनों में उन्हें पूजा जाएगा। उन्होंने अपने शासन में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, जबकि राहुल गांधी की दादी ने कहा था कि 'आधी रोटी खाएंगे गरीबी मिटाएंगे', लेकिन फिर गरीबी नहीं मिट पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजली, पानी, गैस का चूल्हा और घर देने का काम किया। इसके अलावा, उन्होंने इलाज के लिए पांच लाख रुपए भी दिए और इसलिए वह गरीबों के दिल में बस पाए हैं।"

उन्होंने कहा, "वह पीएम मोदी से करीब 29 चुनाव में हारे हैं, जिनमें राज्य, उपचुनाव और केंद्र के चुनाव शामिल हैं। उनको जनता सबक सिखाएगी।"

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "वे झूठ बोल रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें इसे कानूनी तौर पर चुनौती देनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, इसलिए उन्हें इन नामों की सूची चुनाव आयोग को सौंपनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि 'नकली गांधी भी जेल जाएगा, नकली युवराज भी जेल जाएगा'। हमारी पार्टी ने दिखाया है कि वे लोग नकली हैं और उनके दो जगह नाम हैं।"