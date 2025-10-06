भारत समाचार

Giriraj Singh Statement : विपक्ष कर रहा बिहार की जनता को गुमराह पर नहीं मिलेगा फायदा: गिरिराज सिंह

Oct 06, 2025, 09:13 AM
विपक्ष कर रहा बिहार की जनता को गुमराह पर नहीं मिलेगा फायदा: गिरिराज सिंह

पटना: भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि आखिर बिहार की जनता इन लोगों को क्यों वोट करेगी? ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव भी चुनाव संपन्न होने के बाद कहीं न कहीं घूमने चले जाएंगे।

गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महागठबंधन के नेताओं को मेरा यही सुझाव है कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। इन लोगों को बिहार में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि ये लोग बिहार की सत्ता में एक या दो नहीं, बल्कि 15 साल तक रहे और 20 साल से हमारी भी सरकार है। मैं इन लोगों को चुनौती देता हूं कि जरा आएं और हमारे साथ और बिहार से संबंधित मुद्दों को लेकर बहस करें। बिहार के विकास पर खुलकर चर्चा करें। मुझे यह बात स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रदेश में पिछले 20 साल में प्रदेश की जनता के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है। हमारे शासनकाल में प्रदेश के विकास की गति तेज हुई है।

गिरिराज सिंह ने 'एसआईआर' को लेकर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सिर्फ बिहार में राजनीतिक फायदा अर्जित करने के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

भाजपा नेता ने कहा कि इन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए एक या दो नहीं, बल्कि कई आरोप लगाए, लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। इन लोगों को लग रहा है कि ऐसा करके इन्हें प्रदेश में राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन लोगों को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लोग अमन, चैन और शांति चाहते हैं, लेकिन, ये लोग अब प्रदेश की जनता को गुमराह करके इन सभी चीजों को बर्बाद करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक हमारी सरकार सूबे में है, हम इन लोगों की इच्छाओं को किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देंगे।

 

 

