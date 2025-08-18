Giriraj Singh Begusarai Speech: लालू यादव की ओर से भाजपा पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाना हास्यास्पद : गिरिराज सिंह

बेगूसराय: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा।

गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो चुकी है, वे भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिसका भाजपा समर्थन करती है। चोरी के लिए सजायाफ्ता व्यक्ति आज चोरी के खिलाफ बोल रहा है। यह हास्यास्पद है।

उन्होंने बेगूसराय में 'माई बहन सम्मान योजना' के नाम पर फॉर्म भरवाने के मामले को लेकर भी राजद पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव में झूठे प्रलोभन देकर फॉर्म भरवाए, आज उसी तर्ज पर बेगूसराय में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता लोगों को झूठे प्रलोभन देकर माई बहन सम्मान योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं।

उन्होंने इसे धोखाधड़ी करार देते हुए कहा, "ये लोग हलफनामा दायर करें कि अगर उनकी सरकार नहीं बनी, तब भी फॉर्म भरवाने वालों को पैसा देंगे। यह जनता को ठगने की साजिश है। प्रशासन और समाज को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए।"

उन्होंने इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने की साजिश करार देते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा, "यह कोई सरकारी योजना नहीं है। फिर ये फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, तो समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों को डंडे से भगाए।"