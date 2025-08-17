Giriraj Singh NCERT: गिरिराज का कांग्रेस पर तंज, ' जेब में नकली संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं ये'

बेगूसराय: एनसीईआरटी बुक को लेकर कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जेब में नकली संविधान की कॉपी लेकर उसे ही जला रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं के एनसीईआरटी बुक जलाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा, "कांग्रेस की बात करें तो वे जो नकली गांधी हैं, वे नकली संविधान की कॉपी लेकर संविधान को ही जला रहे हैं। वे अभी किताब को जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "उन्हें मुसलमानों से प्यार और हिंदुओं से दुश्मनी है। अगर किताब में ऐसा बताया गया है, तो उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो कहता हूं कि हर विद्यालय में बच्चों को भारत के महापुरुषों का चरित्र पढ़ाना चाहिए। मुगलों ने हिंदुओं पर जो बर्बरता की है, उसे पढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। मुगलों ने हिंदुओं पर जो बर्बरता की है, उसे पढ़ाना चाहिए।"

कांग्रेस तो 70 साल तक हमारे बच्चों को बाबर और मुगलों की कहानी पढ़ाती रही। अकबर महान थे, पढ़ाया गया। कांग्रेस का बस यही काम रहा कि मुगलों की आरती उतारी जाए। अब समय आ गया है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के बारे में जानने का अधिकार मिले।

बता दें कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए भारत-पाक बंटवारे पर दो नए मॉड्यूल जारी किए हैं, जो सामान्य किताबों से अलग हैं। इसमें बताया गया है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की और कांग्रेस ने इसे मान लिया एवं लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। इसके बारे में जानकारी 'विभाजन के दोषी' नामक हिस्से में प्रदान की गई है।

किताब में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत-पाक बंटवारे का दोषी बताया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।