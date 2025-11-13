Delhi Blast Reaction : दिल्ली ब्लास्ट पर गिरिराज सिंह का चिदंबरम पर तंज, कभी सुरक्षाकर्मियों की तारीफ भी कर दीजिए

नई दिल्ली: दिल्ली धमाके के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम के बयान पर भी तीखा पलटवार किया है।

गिरिराज सिंह ने आईएएनएस से कहा, "मैं चिदंबरम जी से अनुरोध करता हूं कि आप एक समय गृह मंत्री रह चुके हैं और मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन कभी-कभी आतंकियों की तारीफ करने के बजाय उन सुरक्षाकर्मियों की तारीफ भी कर दीजिए, जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को होने से रोक दिया। साथ ही यह भी याद रखिए कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, आतंकवादियों के प्रति तुष्टीकरण और संरक्षण की नीति जारी रही।"

दरअसल, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने धमाके के कुछ दिन बाद 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा था, "दो तरह के आतंकी होते हैं। एक जो विदेशी प्रशिक्षण लेकर देश में घुसपैठ करते हैं और दूसरे जो देश के अंदर ही पनपते हैं।"

उन्होंने यह बात पहलगाम हमले के बाद भी कही थी और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद में हुई बहस के दौरान भी इसका जिक्र किया था, लेकिन तब उनकी बात का मजाक उड़ाया गया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया।

इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, "मैं तो बार-बार कहता हूं कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की टीम को फूलमाला पहनाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। इतनी कोशिशों के बावजूद बिहार चुनाव में एक भी री-पोल नहीं हुआ। भ्रम फैलाने की हर कोशिश नाकाम रही।"

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की राजनीति सिर्फ आरोपों तक सीमित रह गई है, जबकि सच्चाई यह है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूती से खड़ी हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाएंगे।

--आईएएनएस