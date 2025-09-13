भारत समाचार

Giriraj Singh Remark : देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का हक: इमरान मसूद

गिरिराज सिंह के बयान पर इमरान मसूद का तीखा हमला
Sep 13, 2025, 05:33 AM
नई दिल्ली: केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें वोट नहीं देते। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गिरिराज सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

इमरान मसूद ने कहा, “सरकार देश की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का हक है। गिरिराज सिंह अपने घर से तो योजनाओं के लिए पैसा नहीं दे रहे। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने का पूरा अधिकार है।”

इमरान मसूद ने आगे कहा, “मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिए। आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे लोग संविधान को मानने से इनकार करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने तिरंगे को सिर से लगाया है। गिरिराज सिंह को अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि संविधान का असली उल्लंघन कौन कर रहा है। उनके बयान का कोई आधार नहीं है, ये केवल समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है।”

नेपाल के हालात पर कांग्रेस सांसद ने कहा, "किसी भी देश के अंदर दमनकारी रवैया बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसके सिर्फ दो ही नतीजे निकलते हैं या तो अराजकता बढ़ती है या फिर तख्तापलट हो जाता है।"

 

 

