Giriraj Singh Statement : बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना नहीं: गिरिराज सिंह

पटना: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि इस बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में नहीं, बल्कि ‘सेवा पखवाड़ा’ के रूप में मनाएंगे। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच किसी भी प्रकार के गठबंधन की संभावना नहीं है।

गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बिहार में आज से नहीं, कई सालों से मनाया जा रहा है। हम लोग उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उनके जन्मदिन को मनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही हमें स्वीकार्य नहीं है।

इस बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इस खास मौके पर हम लोग गरीबों के बीच में जाकर सेवा करेंगे। 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पौधारोपण करेंगे। हम ‘ब्लड डोनेशन कैंप’ का भी आयोजन करेंगे। हम लोग स्वच्छता का भी काम करेंगे। हम लोग भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।

इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी घर में बैठकर गाना गाएंगे या सड़क पर घूमते हुए कहेंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।

उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन स्थिति देखिए कि राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। आज तेजस्वी यादव की हालत किसी से छुपी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों ही नेताओं की स्थिति अप्रासंगिक होती जा रही है। दोनों ही नेताओं के बीच छक्का पंजा की स्थिति बनी हुई है। दोनों के बीच किसी भी प्रकार के गठबंधन की संभावनाएं नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में 1971 से घुसपैठियों को शरण दी जा रही है, जिसे अब मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि घुसपैठियों को न किसी विशेष राज्य, बल्कि देश के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इन सभी लोगों की पहचान होनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

गिरिराज सिंह ने ‘बंगाल फाइल्स’ का भी जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब है। यह राज्य अब गजवा-ए-हिंद की राह पर चल पड़ा है। वहां आज हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं।

ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है, लेकिन ये लोग ऐसे नेताओं को बचाने के लिए वोट चोरी का शिगूफा छोड़ रहे हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को चिन्हित कर देश की सीमा से बाहर खदेड़ा जाएगा।