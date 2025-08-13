Giridih CSC Fraud: एसबीआई के सीएससी संचालक ने खाताधारकों के अकाउंट में लगाई सेंध, एक करोड़ से ज्यादा की ठगी

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले के कुलगो गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबद्ध एक सीएससी (कैश सेल सेंटर) के संचालक संदीप कुमार रविदास पर 100 से अधिक खाताधारकों के खातों में सेंध लगाने का आरोप है। वह ग्राहकों के बचत खातों से रकम अवैध तरीके से निकालकर फरार हो गया।

अनुमान है कि ठगी की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। फिलहाल डुमरी थाने में दर्ज शिकायतों के आधार पर लगभग 60 लाख रुपये की गबन की पुष्टि हुई है।

ग्रामीणों को ठगी का संदेह तब हुआ जब किराए के मकान में चल रहे सीएससी पर अचानक ताला लटक गया। मकान मालिक ने बताया कि संदीप सेंटर का सारा सामान लेकर कहीं चला गया है और उसका मोबाइल भी बंद है। इस मामले में 20 से अधिक ग्रामीणों ने डुमरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप है कि आरोपी ने दासो रविदास के 10.50 लाख, भानु रविदास के 10.65 लाख, ललिता देवी के 7.12 लाख, अनिल कुमार दास के 6 लाख, हेमा देवी के 4.32 लाख, सोमर ठाकुर के 3 लाख, उमेश साव के 5 लाख और रीता देवी के 2.70 लाख रुपये का गबन किया है।

ग्रामीणों का कहना है कि संचालक ने आसपास के आठ गांवों के लोगों को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पीड़ितों ने शिकायत की प्रतिलिपि एसडीएम, एसडीपीओ और बैंक शाखा प्रबंधक को भी भेजी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गबन में बैंक अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।