Ghaziabad Train Fire : ट्रेन की लगेज बोगी में धुआं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

Sep 11, 2025, 06:47 AM
गाजियाबाद : ट्रेन की लगेज बोगी में धुआं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

गाजियाबाद: गाजियाबाद में पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी से गुरुवार सुबह धुआं निकलने की घटना सामने आई।

यह ट्रेन आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी, तभी इस हादसे की जानकारी मिली। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि धुआं देखते ही ट्रेन को तुरंत रोका गया और प्रभावित लगेज बोगी को अलग कर दिया गया। इसके बाद बाकी ट्रेन को सुरक्षित तरीके से आगे रवाना कर दिया गया। अग्निशमन कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, लगेज बोगी में सामान के कारण आग तेजी से फैल सकती थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई से नुकसान सीमित रहा। यात्रियों में शुरूआती घबराहट देखी गई, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई भी यात्री इस घटना में घायल नहीं हुआ।

वहीं, लोगों ने बताया कि धुआं देखकर अफरा-तफरी मच गई थी। लेकिन, रेलवे स्टाफ ने स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने का सही कारण पता चल सके। शॉर्ट सर्किट की बात सामने आने के बाद बिजली तंत्र की जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रेनों में नियमित रखरखाव और सुरक्षा जांच जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं न हों। रेलवे प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों को सुचारू रूप से आने-जाने में मदद के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

 

 

