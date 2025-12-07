भारत समाचार

Ghaziabad Police Encounter : गाजियाबाद में एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद में मुठभेड़, इनामी अपराधी अनस घायल होकर पकड़ा गया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 05:01 AM
गाजियाबाद में एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने हमदर्द चौराहा–हमदर्द ग्राउंड मार्ग पर चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी और जिला बदर अपराधी अनस को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ रात लगभग 8:10 बजे हुई।

पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान जब अनस को रुकने का इशारा किया गया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी।

जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें अनस के बाएं पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा, तुरंत ही उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने आरोपी से अवैध तमंचा (315 बोर), एक जीवित कारतूस, तीन खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूट के रुपए बरामद किए।

अनस पर पहले से करीब दो दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय लूट व स्नैचिंग गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। कई मामलों में उसे जिला बदर घोषित किया जा चुका है और वह गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित था।

एसीपी उपासना पांडेय ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम को शनिवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि 25,000 रुपए के इनामी और जिला बदर अपराधी अनस किसी बड़ी वारदात की योजना के साथ सिहानी गेट क्षेत्र की ओर आने वाला है। इसके बाद सिहानी गेट पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर हमदर्द चौराहे पर चेकिंग प्वाइंट लगाया।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त को रोकने पर वह भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसकी पहचान अनस के रूप में हुई, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि अनस से पूछताछ के बाद उसके गिरोह और हालिया वारदातों के बारे में और जानकारी मिलने की संभावना है।

--आईएएनएस

 

encounter updatecriminal arrestUttar Pradesh PoliceCrime Newslaw enforcementswat operationdelhi-ncr-crime

Related posts

Loading...

More from author

Loading...