Ghaziabad Police Encounter : पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों ने दिल्ली-एनसीआर में कई घटनाओं को अंजाम दिया था।

पुलिस ने मंगलवार देर रात को मुठभेड़ में दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय टप्पेबाजी गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।

एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगलवार देर रात विजयनगर कट, नए बस अड्डे के पास पुलिस टीम की ओर से नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान, विजयनगर की तरफ से आ रहे एक ऑटो में सवार तीन व्यक्तियों को पुलिस ने संदिग्ध मानकर रुकने का इशारा किया। पुलिस के रोकने पर, तीनों ने ऑटो रोकने के बजाय, उसे और तेज भगाते हुए डिवाइडर कूदकर कच्चे रास्ते की तरफ भागना शुरू कर दिया।

पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। कच्चे रास्ते पर पहुंचते ही तीनों व्यक्ति ऑटो से उतरकर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन भागने की बजाए, बदमाशों ने अपने पास मौजूद तमंचों से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर, इन्होंने अपना नाम शादाब, परवेज और मुन्ना बताया। बदमाशों ने बताया कि वे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर को कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की घटना को भी इन्हीं लोगों ने किया था। पुलिस के अनुसार, इन तीनों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है।

पुलिस ने इनके कब्जे से 11 हजार रुपए नकद, तीन तमंचे, तीन जिंदा और तीन खोखे कारतूस, एक मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया है। तीनों घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस