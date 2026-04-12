Ghaziabad Girl Murder Case : गाजियाबाद में 4 साल की मासूम बच्ची का कत्ल, सगे मामा पर लगा आरोप

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस मासूम बच्ची के मामा की तलाश कर रही है, जिस पर हत्या का आरोप लगा है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार रात करीब 8 बजे गश्त के दौरान सूचना मिली कि बीकानेर 80 फुटा रोड पर सड़क किनारे एक कार के नीचे एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई शुरू की।

जांच के दौरान मृतका की पहचान 4 वर्षीय रहनुमा के रूप में हुई, जो पसौंडा क्षेत्र के शमशाद गार्डन की रहने वाली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्ची को उसका सगा मामा जमील उर्फ छोटू घर से खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। आरोप है कि उसने बच्ची की हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से शालीमार गार्डन क्षेत्र में फेंक दिया।

इस मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की ओर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अभी आरोपी जमील उर्फ छोटू के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है।

शालीमार गार्डन के सहायक पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस