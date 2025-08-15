भारत समाचार

Ghaziabad Bike Accident: निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो की मौत

गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर बाइक भिड़ंत, दो मृत, एक गंभीर घायल
Aug 15, 2025, 10:50 AM
गाजियाबाद : निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो की मौत

गाजियाबाद:  गाजियाबाद के लोनी के ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिल्ली–देहरादून निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा पावी सादकपुर के सामने हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब 31 वर्षीय रोहित शर्मा बाइक से स्टंट कर रहा था और उसका साथी इस स्टंट का वीडियो बना रहा था। इस दौरान सामने से आ रही बाइक, जिस पर 32 वर्षीय सुबोध और उसका साथी संजय शर्मा सवार थे, से रोहित की बाइक की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही ट्रानिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि डॉक्टरों ने रोहित शर्मा और सुबोध को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल संजय शर्मा को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया।

 

