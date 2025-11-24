Ghaziabad ATM Fraud : गाजियाबाद पुलिस ने दो ठगों को किया गिरफ्तार, 49 एटीएम कार्ड और बाइक बरामद

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर ठगी कर एटीएम से पैसे निकालने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को गाजियाबाद के हर्ष विहार निवासी शिकायतकर्ता राधेश्याम (56) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि जब वह एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तो दो लड़के उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और उसके खाते से 30 हजार रुपए निकाल लिए।

शिकायतकर्ता की तरफ से दी गई तहरीर पर थाना हर्ष विहार में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

हर्ष विहार थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और मैनुअल निगरानी के माध्यम से सुराग जुटाए। पुलिस ने जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सलमान (28) और रशित अली उर्फ काला (29), निवासी लोनी, गाजियाबाद के रूप में की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एटीएम कार्ड बदलकर निकाली गई 30 रुपए की रकम भी बरामद की है। इसके अलावा, उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 49 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए।

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार कर लिया। सत्यापन के बाद सलमान को पहले हत्या के प्रयास, डकैती, झपटमारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित नौ आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया, जबकि राशिद अली पहले हत्या के प्रयास, डकैती, झपटमारी, चोरी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के दस आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया।

वहीं, सोमवार को गाजियाबाद में एक और घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि शाम करीब चार बजे थाना नन्दग्राम पर पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मेरठ तिराहे पर कैब ड्राइवर को एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर घायल किया है। थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो पता चला कि कैब ड्राइवर का नाम सुरेन्द्र सिंह है और राजन शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा किसी विवाद को लेकर धारदार हथियार से घायल किया गया है।

पुलिस ने बताया कि घायल को इलाज के लिए एमएमजी अस्पताल ले जाया गया है। परिवारजनों की तहरीर पर आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

