भारत समाचार

Ghaziabad Encounter : गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल, गिरफ्तार

गाजियाबाद में मुठभेड़, बदमाश आमिर गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 02, 2025, 04:17 AM
गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल, गिरफ्तार

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में रविवार देर रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार संदिग्ध युवक को जबी रुकने का इशारा किया, तो उसने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो संदिग्ध युवक ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया।

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह गिर गया। घायल बदमाश को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस और चोरी की स्कूटी मिली।

पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम आमिर बताया। पूछताछ में पता चला कि वह कई अपराधों में शामिल है। आमिर पर चोरी और एनडीपीएस एक्ट के तहत एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है।

एसीपी लोनी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पूछताछ में आरोपी आमिर ने कई मामलों में शामिल होने की बात कबूली है। इसके पास से जो स्कूटी बरामद हुई है, वह कुछ दिनों पहले ही चोरी की गई थी, इससे पहले भी इसने कई वाहनों को चुराया था। बदमाश के ऊपर 9 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मुकदमों की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस आमिर को काफी दिनों से खोज रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि इसने तमंचा कहां से खरीदा है और इसके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे सीधा जेल भेजा जाएगा।

-- आईएएनएस

 

 

encounter updatecriminal casesUP crime updatespolice actionCrime Newslaw enforcementpublic safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...