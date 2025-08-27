Ghatal Ganesh Chaturthi: घाटाल में गणेश पूजा की धूम, 2018 से उत्सव की भव्य परंपरा

भारत समाचार

Aug 27, 2025, 06:14 AM
घाटाल:  गणेश चतुर्थी को लेकर देशभर में भगवान गणेश के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल में भी इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर घाटाल के घर मोड़ इलाके में गणेश पूजा की तैयारियां रात में भी रुक नहीं रही हैं।

स्थानीय युवाओं और व्यापारियों के सहयोग से 2018 से इस क्षेत्र में गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे इलाके के आम लोग, युवा और कारोबारी मिलकर हिस्सा लेते हैं और पूरे आयोजन को सामूहिक भावना से संपन्न करते हैं।

पूजा समिति के एक सदस्य ने जानकारी देते हुए आईएएनएस से बताया कि हमने इस गणेश पूजा की शुरुआत 2018 में की थी। तब से हर साल यह परंपरा और भी भव्य होती जा रही है। इस पूजा को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसके साथ-साथ कई सामाजिक और सेवा कार्य भी किए जाते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस बार भी पूजा को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह है। मंडप निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, और स्थानीय लोग रात-दिन एक करके सजावट, मूर्ति स्थापना और अन्य तैयारियों में लगे हुए हैं। आयोजकों का कहना है कि इस बार की थीम पारंपरिक और सांस्कृतिक दोनों तत्वों को समाहित करेगी।

पूजा समिति के आयोजकों ने यह भी बताया कि इस बार पूजा के साथ कई सेवा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें रक्तदान शिविर, वस्त्र वितरण, मुफ्त स्वास्थ्य जांच और गरीबों को भोजन वितरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उनका मानना है कि गणेश पूजा केवल पूजा-पाठ का अवसर नहीं बल्कि समाजसेवा और एकता का प्रतीक भी है।

घाटाल का माहौल गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से गूंजने लगा है। इस क्षेत्र की गणेश पूजा अब धीरे-धीरे जिले की एक प्रमुख पूजा बनती जा रही है।

 

