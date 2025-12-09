भारत समाचार

Gen Z Post Office : आईआईटी गांधीनगर में जेन-जी आधारित डाकघर युवाओं को कर रहा आकर्षित

आईआईटी गांधीनगर में जेन-जी थीम आधारित आधुनिक डाकघर शुरू
Dec 09, 2025, 03:47 PM
भारतीय डाक विभाग का नवाचार: आईआईटी गांधीनगर में जेन-जी आधारित डाकघर युवाओं को कर रहा आकर्षित

गांधीनगर: भारतीय डाक विभाग ने युवा पीढ़ी, खासकर जेन-जी को अपनी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इसी कड़ी में गुजरात का पहला ‘जेन-जी थीम’ आधारित पुनर्निर्मित डाकघर आईआईटी गांधीनगर परिसर में शुरू किया गया है।

आधुनिक सुविधाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस डाकघर का उद्देश्य नए जमाने की जरूरतों के अनुसार डाक सेवाओं को अधिक सुलभ, आकर्षक और उपयोगी बनाना है। विभाग देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 15 दिसंबर तक 46 डाकघर शुरू करने जा रहा है।

सब-पोस्टमास्टर सिंटू कुमार जायसवाल ने आईएएनएस से कहा कि यह पहल युवाओं को डाक विभाग से जोड़ने की बड़ी कोशिश है। उन्होंने बताया कि डाकघर में एक मिनी लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां छात्र पढ़ाई कर सकते हैं और अपने समय का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। 5 दिसंबर को उद्घाटन के बाद से ही यहां छात्रों का लगातार आना-जाना बढ़ गया है।

उन्होंने बताया कि पार्सल पैकेजिंग यूनिट भी इस डाकघर की विशेष सुविधा है। छात्रों को किसी भी तरह का सामान भेजने के लिए अलग से पैकिंग सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां मुफ्त पिक-अप सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे छात्रों की परेशानी काफी कम हो जाती है। इन सुविधाओं के कारण बुकिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

आईआईटी गांधीनगर की छात्रा शिखा शर्मा ने कहा कि यह पहल बेहद जरूरी थी, क्योंकि अक्सर युवा भारतीय डाक विभाग को पुराने ढर्रे पर चलने वाला मानते थे। उन्होंने बताया कि जेन-जी थीम वाले डाकघर की सुविधाएं नई पीढ़ी के मुताबिक हैं। कैंपस के पास होने के कारण छात्र अब कूरियर सर्विस के लिए इसे तरजीह देने लगे हैं। अच्छी सेवा का अनुभव होने पर यह बात दोस्तों तक भी पहुंचती है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि हॉस्टल के निकट होने के कारण छात्र आसानी से अपने पैकेट यहां लाकर तुरंत पोस्ट कर सकते हैं और पैकिंग की सुविधा भी यहीं मिल जाती है।

आईआईटी के एक अन्य छात्र सिद्धेश ने बताया कि यह स्थान छात्रों के लिए बहुत सुविधाजनक है। उनके अनुसार, पार्सल भेजने के मामले में यह डाकघर कई निजी कंपनियों की तुलना में बेहतर और सस्ता विकल्प प्रदान करता है। साथ ही यहां से पैसे भेजने की सुविधा भी छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो रही है।

यहां काम कर रहे पोस्टमास्टर बताते हैं कि पुनर्निर्मित आईआईटी डाकघर में वाई-फाई, कैफेटेरिया, मिनी लाइब्रेरी, क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान, पार्सल पैकेजिंग, फिलेटली और डाक जीवन बीमा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पीड पोस्ट में छात्रों को विशेष छूट भी दी गई है। यह परिवर्तन युवा सशक्तीकरण और लोक सेवा के आधुनिकीकरण का एक बड़ा प्रतीक बन गया है।

--आईएएनएस

 

 

