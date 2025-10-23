भारत समाचार

Geetanjali Angmo Petition: लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, लगाया निगरानी का आरोप

गीतांजलि आंगमो का आरोप—आईबी कर रही है उनकी लगातार निगरानी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 03:13 PM
लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, लगाया निगरानी का आरोप

नई दिल्ली:  लद्दाख के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) उनकी लगातार निगरानी कर रहा है, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

गीतांजलि ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वे जोधपुर में अपने पति से मिलने गईं, तो राजस्थान पुलिस और आईबी ने उनका पीछा किया। उनकी यात्रा और पति से मुलाकात के दौरान अधिकारी उनकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सितंबर में दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। चाहे वे कहीं भी जाएं, अधिकारी उनके पीछे रहते हैं, जिससे उनकी निजता का हनन हो रहा है।

गीतांजलि ने बताया कि 7 और 11 अक्टूबर को जब वे जोधपुर हवाई अड्डे पर अपने पति से मिलने पहुंचीं, तो पुलिस ने उन्हें सीधे वाहन में बिठा लिया। जेल में वांगचुक से मुलाकात के दौरान डीसीपी मंगलेश और एक महिला कांस्टेबल वहां मौजूद थे, जिन्होंने उनकी बातचीत के नोट्स बनाए। उन्होंने कहा कि जोधपुर में उन्हें कहीं और जाने या किसी अन्य से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

गीतांजलि का कहना है कि पुलिस की यह निगरानी उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एक नागरिक के रूप में उन्हें बिना किसी रोक-टोक के अपने पति से मिलने और जोधपुर जाने का पूरा हक है। साथ ही, निजता के अधिकार के तहत उनकी और वांगचुक की बातचीत को किसी और के सुनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और निजता का अधिकार) का उल्लंघन है।

गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट से इस निगरानी को तुरंत रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है। इस बीच, सरकार और पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

 

Supreme CourtJodhpur PoliceSurveillance CasePrivacy RightsIntelligence BureauGeetanjali AngmoSonam Wangchuk

Related posts

Loading...

More from author

Loading...