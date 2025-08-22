भारत समाचार

Gaya Voter List Controversy: गया जिलाधिकारी ने मतदाता सूची को लेकर पवन खेड़ा के आरोपों का खंडन किया

गया डीएम ने पवन खेड़ा के आरोपों पर जारी की मतदाता सूची
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 09:11 AM
बिहार : गया जिलाधिकारी ने मतदाता सूची को लेकर पवन खेड़ा के आरोपों का खंडन किया

पटना:  कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद गया के जिलाधिकारी ने उन मतदाताओं की सूची जारी की है, जिनके वोट काटे जाने का दावा किया गया था। इस सूची में मतदान केंद्र का नंबर और वोटरों का सीरियल नंबर भी शामिल है।

गया के जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "21 अगस्त को 228 बाराचट्टी के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रियंका कौशिक और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अजीत कुमार ने मीडिया से प्राप्त वीडियो फुटेज का ग्राम नोडिया में स्थलीय निरीक्षण किया। मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल से मिलाया गया, जिसमें मिथिलेश कुमार पिता बच्चू यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 27 के सीरियल नंबर 18 पर पाया गया। बबीता कुमारी पति नीरज कुमार का नाम मतदान केंद्र संख्या 26 के सीरियल नंबर 76 पर पाया गया। नीरज कुमार पिता बालक यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 26 के सीरियल नंबर 77 पर पाया गया।"

जिलाधिकारी ने आगे लिखा, "मतदाताओं के बीच फैली गई भ्रांतियों को दूर किया गया। उन्हें यह भी समझाया गया कि राशन कार्ड और मतदान का आपस में कोई संबंध नहीं है। एएसडी सूची के 61 नामों को पढ़कर सुनाया गया, आपत्ति की मांग की गई। अभी तक कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है।"

इससे पहले, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाए कि भाजपा ने बिहार की महिलाओं के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ दिया है और चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है।

पवन खेड़ा ने एक वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बिहार के गया जिले में, दर्जनों महिलाओं ने गवाही दी है कि एसआईआर के तहत वैध दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। अब उन्हें अपने माता-पिता के दस्तावेज दिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिनमें से कई का निधन हो चुका है, या वे दूर, कभी-कभी सीमा पार झारखंड में रहते हैं।"

 

 

Gaya voter listBJPVoter RightsElection CommissionBihar ElectionsCongressPawan Khera

Related posts

Loading...

More from author

Loading...