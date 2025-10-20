Gaya Murder Case : गयाजी में दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप, हत्या की आशंका

गयाजी: बिहार के गयाजी में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने दो युवकों के शव बरामद किए। दोनों मृतकों की पहचान शहर के गेवाल बिगहा इलाके के रहने वाले यश और विशाल के रूप में हुई है।

शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई।

जानकारी के अनुसार, दोनों शव संदिग्ध हालत में मिले हैं। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि दोनों युवकों को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गयाजी सदर अस्पताल भेज दिया। इस बीच, परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं और उन्होंने हत्या की आशंका को लेकर कड़ा आरोप लगाया है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल, पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ तेज कर दी है और हर एंगल से जांच की जा रही है।

शहर में इस दोहरे शव मिलने की घटना से दहशत और चिंता का माहौल है। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर यश और विशाल की मौत कैसे हुई?

पुलिस के अनुसार, मामले का पर्दाफाश जल्द किया जाएगा।