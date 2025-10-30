भारत समाचार

Gaya Election: गया शहर में सरकार ने कोई काम नहीं किया: धीरेंद्र अग्रवाल

धीरेंद्र अग्रवाल बोले, गया में विकास नहीं हुआ, जनता अब बदलाव चाहती है।
Oct 30, 2025, 02:14 PM
बिहार चुनाव: गया शहर में सरकार ने कोई काम नहीं किया: धीरेंद्र अग्रवाल

गया: बिहार में गया शहर सीट से जन सुराज के उम्मीदवार धीरेंद्र अग्रवाल ने सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं दो बार भाजपा से और एक बार राजद से सांसद रहा हूं, लेकिन अब तक बिहार में सरकार ने कुछ नहीं किया है।

जन सुराज के उम्मीदवार धीरेंद्र अग्रवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "गया शहर में जो विकास होना चाहिए था, वह सरकार ने नहीं किया। मुझे लगा कि जब इस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। जन सुराज की विचारधारा विकास पर केंद्रित है, इसीलिए मैं पार्टी में शामिल हुआ और उन्होंने मुझे यहां अपना उम्मीदवार चुना है।"

उन्होंने कहा कि जनता इस बार उन सभी लोगों को नाकार रही है जो जनता की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को डर है कि वे हार रहे हैं, इसीलिए सभी पार्टियों के लोग दूसरी जगह के नेताओं और मंत्रियों को बुलाकर चुनाव प्रचार करा रहे हैं। जन सुराज पहली बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

धीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बीच में मैंने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन गया की जनता ने मुझे फिर से आने के लिए कहा है, ताकि यहां मैं विकास कर सकूं। गया के लोग अभी भी मुलभूत सुविधाएं से वंछित है, ताकि इनका विकास हो सके। हर पार्टी सिर्फ अपना विकास करना जानती है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता का विकास कैसे होगा।

उन्होंने कहा कि जन सुराज ने भी मुझ पर विश्वास जताया है और मैं उनका विश्वास बढ़ाने का काम करूंगा। चुनाव अभी अच्छा चल रहा है। मैं वैश्य समाज से हूं, लेकिन सरकार ने हमारे समाज का भी विकास नहीं किया है। गया की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। यहां से हम जीत रहे हैं और बिहार में जन सुराज अच्छा करने वाली है।

मैं गया की जनता से यही अपील करता हूं कि वे केवल विकास के नाम पर वोट करें और किसी के बहकावे में न आएं, जिससे उनका विकास हो।

 

 

