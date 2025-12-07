गोवा नाइटक्लब हादसा : उत्तराखंड के नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका, सीएम धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री से की बात

पणजी, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित नाइटक्लब अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय सूचनाओं के अनुसार, इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के संभावित रूप से प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

इसे गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से फोन पर बातचीत करके घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि यदि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क किया जाए और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए। इसमें पीड़ितों की पहचान, उपचार, सहायता राशि और अन्य जरूरी औपचारिकताएं शामिल हैं।

गोवा के मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी को भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावितों को हर संभव चिकित्सा और प्रशासनिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है।

धामी ने उत्तराखंड के सभी संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इस घटना पर लगातार नजर रखें। यदि यह पुष्टि होती है कि राज्य का कोई नागरिक प्रभावित हुआ है, तो उसके परिजनों को हर आवश्यक मदद तुरंत दी जाए। इसमें चिकित्सा सहायता, कानूनी मदद, परामर्श और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है।

उत्तराखंड सरकार गोवा प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और घटना से जुड़ी हर नई जानकारी तुरंत प्राप्त की जा रही है। जैसे ही किसी उत्तराखंड निवासी के प्रभावित होने की पुष्टि होती है, राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है और किसी भी स्थिति में पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस पूरी स्थिति पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, उसके अनुसार तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

--आईएएनएस

