Road Safety Campaign : होली पर सड़क सुरक्षा का सख्त संदेश: गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग का विशेष सेफ्टी अभियान

होली पर ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग का विशेष सुरक्षा अभियान
Mar 02, 2026, 02:21 PM
ग्रेटर नोएडा: होली पर्व के मद्देनजर जनपद गौतमबुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग द्वारा विशेष सेफ्टी अभियान चलाया गया। त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़, रंग और पानी के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अभियान संचालित किया गया।

अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश किया कि उत्सव का आनंद जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ ही लिया जाना चाहिए। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. सियाराम वर्मा के सशक्त नेतृत्व में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने नोएडा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चालकों, विशेषकर पल-पल बस एवं अन्य यात्री बसों के ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना रहा। अधिकारियों ने बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर पहुंचकर चालकों से सीधे संवाद किया और उन्हें होली के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी।

अधिकारियों ने कहा कि होली के रंगों और पानी के कारण सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है, इसलिए वाहन धीमी गति से और पूरी सतर्कता के साथ चलाना अत्यंत आवश्यक है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करने के बाद वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ओवरस्पीडिंग से बचने, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग न करने के निर्देश दिए गए। सीट बेल्ट और हेलमेट (जहां लागू हो) का अनिवार्य प्रयोग करने पर भी जोर दिया गया। बस चालकों को ओवरलोडिंग न करने और क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाने की सख्त चेतावनी दी गई। लेन ड्राइविंग और ट्रैफिक सिग्नल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अधिकारियों ने वाहन चालकों को यात्रा शुरू करने से पहले वाहन की लाइट, ब्रेक, टायर और अन्य आवश्यक उपकरणों की जांच करने की सलाह दी, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना की संभावना न रहे।

परिवहन विभाग की इस सक्रिय पहल को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहार का उत्साह अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा हर त्योहार से बड़ी है। होली को सुखद, सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए सभी वाहन चालकों और नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

