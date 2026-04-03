Congress Controversy : कमलनाथ की 'एलपीजी की कोई कमी नहीं' टिप्पणी पर गौरव वल्लभ ने कहा, उन्हें राहुल गांधी को 'सिखाना' चाहिए

नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को राहुल गांधी को 'ट्यूशन देना चाहिए', क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एलपीजी की कथित कमी को लेकर पार्टी के बयान का ही खंडन कर दिया था।

छिंदवाड़ा में कमलनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि 'एलपीजी की कोई कमी नहीं है' और यह दिखाने के लिए 'एक माहौल बनाया जा रहा है' कि ऐसा नहीं है, वल्लभ ने कहा, "कमलनाथ को राहुल गांधी को ट्यूशन देनी चाहिए। राहुल गांधी को शाम 4 से 5 बजे के बीच कमलनाथ से, 5 से 6 बजे के बीच आनंद शर्मा से यह ट्यूशन लेनी चाहिए कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, और 6 से 7 बजे के बीच शशि थरूर से..."

वल्लभ ने कांग्रेस के अंदरूनी खेमों में मौजूद उन विरोधाभासों को उजागर किया, जिन्हें उन्होंने पार्टी की अंदरूनी कलह बताया।

जहां एक तरफ पार्टी एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कथित कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने किसी भी तरह के संकट से इनकार किया है।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब राहुल गांधी से अलग सुर में बात कर रहे हैं।

पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर सरकार के रवैये पर आनंद शर्मा की हालिया टिप्पणियों का जिक्र करते हुए वल्लभ ने कहा, "वे ठीक उसका उल्टा कह रहे हैं जो राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं; राहुल गांधी अपने भाषणों में बार-बार ऐसे बयान देते हैं जिनसे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कांग्रेस के ये पूर्व नेता आज यह कह रहे हैं कि चाहे विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सांस्कृतिक नीति हो या फिर राजनीतिक नीति, भारत आज अपने स्वर्णिम दौर में है।"

वल्लभ ने राहुल गांधी के हालिया संसदीय आचरण और सीएपीएफ प्रशासन विधेयक पर उनकी टिप्पणियों की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को संसद की परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है। अब आप कहते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब संसद का सत्र चल रहा होता है, तो आप उसमें हिस्सा ही नहीं लेते।"

असम विधानसभा चुनावों के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणापत्र पर आखिरी तंज कसते हुए वल्लभ ने कहा, "राहुल गांधी, आपको किसी घोषणापत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी अब तक की सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रही है।"

कमलनाथ की इन टिप्पणियों ने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में एलपीजी की कमी के मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाकर उठा रही है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह घटना पार्टी के भीतर मौजूद अलग-अलग विचारों को दिखाती है।

--आईएएनएस