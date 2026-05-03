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West Bengal Election 2026 : टीएमसी के पास कुछ घंटे ही बचे, बंगाल में भाजपा के डबल इंजन की सरकार बनना तय : गौरव वल्लभ

भाजपा प्रवक्ता का बड़ा बयान, बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने का किया दावा
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Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 03:26 AM
टीएमसी के पास कुछ घंटे ही बचे, बंगाल में भाजपा के डबल इंजन की सरकार बनना तय : गौरव वल्लभ

नई दिल्ली: भाजपा प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और अराजकता के मॉडल के अंतिम 24 घंटे बचे हैं।

गौरव वल्लभ ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अब भाजपा और डबल इंजन की सरकार डबल गति से बंगाल में बनने जा रही है। हम मां, माटी और मानुष को न्याय दिलाएंगे, जिसके साथ ममता बनर्जी ने धोखा किया है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल को उसका पुराना वैभव लौटाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। "पहले कहा जाता था कि जो बंगाल सोचता है, देश कल सोचता है। हम बंगाल को फिर से उसी वैभव पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

गौरव वल्लभ ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भय का मॉडल चलाने का आरोप लगाते हुए कहा, "यह मॉडल अब समाप्त होने वाला है। मात्र 24 घंटे बचे हैं। अब बंगाल में टीएमसी वापस नहीं आ सकती।"

उन्होंने ममता बनर्जी के हार के बाद दिए जाने वाले बयानों का अनुमान लगाते हुए कहा, "4 मई को नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और ईवीएम, एसआईआर, घुसपैठिए, केंद्रीय बल व पोलिंग कर्मियों पर आरोप लगाएंगी। लेकिन वे यह नहीं बताएंगी कि 15 साल तक अराजकता और भ्रष्टाचार का जो मॉडल चलाया, उसी के कारण वे हार रही हैं।"

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अब बंगाल में ‘जय श्रीराम’ बोलना अवैध नहीं रहेगा। "मां दुर्गा, बंगाल और प्रभु श्रीराम का जय-जयकार होगा।"

असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का जिक्र करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि असम में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। "लोगों ने गुड गवर्नेंस के लिए हमें और ज्यादा सीटें दी हैं।"

'आप' नेता संदीप पाठक के भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा, "केजरीवाल दिल्ली से साफ हो गए, राज्यसभा से साफ हो गए और अब पंजाब से भी साफ होने वाले हैं। धोखेबाजी और झूठ के कारण उनके विधायकों में असंतोष बढ़ रहा है।"

--आईएएनएस

 

 

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