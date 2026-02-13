Gaurav Gogoi Statement : भाजपा सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है: गौरव गोगोई

गुवाहाटी: असम में कांग्रेस सांसद और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम सरमा ने सार्वजनिक जीवन में सारा सम्मान खो दिया है।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए, गोगोई ने मुख्यमंत्री को बेबुनियाद और व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय सीधे राजनीतिक मुकाबले में उतरने की चुनौती दी।

गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का कोई सम्मान नहीं बचा है। अगर उनमें हिम्मत है, तो उन्हें हमसे आमने-सामने लड़ना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस भाजपा का राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर असम की जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेकर राजनीतिक चर्चा का स्तर गिराने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राजनीतिक हथकंडों का सहारा लेकर बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था की समस्याओं और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री शासन की विफलताओं पर सवालों के जवाब देने के बजाय विपक्ष के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयान देने में व्यस्त हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्ताधारी दल राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी।

असम में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच ये टिप्पणियां आई हैं। प्रमुख राजनीतिक आयोजनों और वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से पहले सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच लगातार तीखी नोकझोंक हो रही है। हाल के हफ्तों में शासन, बेदखली अभियान और दोनों दलों के नेताओं के बीच लगाए गए आरोपों जैसे मुद्दों पर ये नोकझोंक और तेज हो गई है।

गोगोई की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा नेताओं ने आरोपों को खारिज कर दिया और कांग्रेस पर प्रासंगिक बने रहने के लिए राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता का समर्थन प्राप्त है, जिसका कारण उनके अनुसार निर्णायक और विकासोन्मुखी शासन है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चल रही नोकझोंक आने वाले महीनों में राज्य में बढ़ते टकराव के माहौल का संकेत देती है।

--आईएएनएस