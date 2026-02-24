Gaurav Bhatia Statement : उदय भानु की गिरफ्तारी पर गौरव भाटिया का तंज, कहा-राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' में सिर्फ बेशर्मी का सामान

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए यह साजिश रची थी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा और बदनाम करने के लिए जो साजिश रची थी, अब परत दर परत वो बाहर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी देश को शर्मिंदा कर रहे हैं और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी देश को शर्मिंदा कर रहे हैं और देश को शर्मिंदा करने की कोशिश में वह खुद परत दर परत खुलते जा रहे हैं। न तो शहीद भगत सिंह और न ही महात्मा गांधी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी तुलना उनसे करेंगे।"

उन्होंने कहा, "ये जो राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान है, इसमें केवल बेशर्मी का सामान है। आज की बड़ी खबर है कि उदय भानु कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट के दौरान जब पूरे विश्व की नजर भारत पर है, तब अपनी हरकत से भारत की छवि धूमिल की।"

गौरव भाटिया ने कहा कि बताया जाता है कि इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड न्यायालय से मांगी थी। सारे तथ्यों को देखते हुए अभी-अभी न्यायालय का आदेश आया है कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी, आप भारत की छवि खराब करना चाहते थे। आज आप खुद राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से धूमिल हो चुके हैं। आप संविधान को दिखाते थे, लेकिन कभी आपने संविधान पढ़ा नहीं।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, "भारत के संविधान का आर्टिकल 19(2) साफ तौर पर कहता है कि सरकार पब्लिक ऑर्डर, तमीज या नैतिकता के हित में बोलने की आजादी पर सही रोक लगा सकती है। एक कार्यक्रम में जिसमें देश के बड़े नेता और दुनियाभर के नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने विरोध की आड़ में देश की इमेज खराब करने की कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने अब चार दिन की कस्टडी दे दी है।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी भारत को शर्मिंदा करना चाहते हैं, लेकिन हालात उनके लिए शर्मिंदगी बन गए हैं। यह बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के नेता के पद पर बैठा व्यक्ति यह गलत समझता है कि बोलने की आजादी का असली मतलब क्या है। राहुल गांधी के सपोर्ट के बिना, उदय भानु शायद इस तरह का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। अगर राहुल गांधी को भारत के नागरिकों और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, तो यह लोकतांत्रिक राजनीति के प्रति उनके कमिटमेंट को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि हम सबने देखा कि किस तरह एआई समिट एक ऐसी दूरदर्शिता दिखाता है जिसमें भारत एक सेतु का कार्य कर रहा है और पूरे विश्व ने भारत का डंका माना है। 2023 में जब जी20 समिट हुआ तो पूरा विश्व कह रहा था कि अगर विश्वबंधु कोई देश है तो वह भारत है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कभी देश का गौरव अच्छा नहीं लगता। वे सिर्फ देश को बदनाम करना चाहते हैं।

--आईएएनएस