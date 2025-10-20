गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे नए एमएलए क्वार्टर का उद्घाटन, जानें क्या कुछ है खास

गांधीनगर, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। गांधीनगर में बने नए एमएलए क्वार्टर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को करेंगे। ये नए एमएलए क्वार्टर केवल आवास की सुविधा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विधायक और उनके परिवार के लिए आराम, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं।

सेक्टर 17 में पुराने एमएलए क्वार्टरों को तोड़कर उनके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए क्वार्टर बनाए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 220 करोड़ रुपये है। इसमें 216 घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें प्रत्येक घर 4बीएचके है।

कुल 12 टावरों के रूप में 9 मंजिल वाले ये क्वार्टर तैयार किए गए हैं। यह योजना सरकार ने लगभग 5 साल पहले शुरू की थी, ताकि विधायक आवास की सुविधा के साथ-साथ आधुनिक और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं से भी संपन्न हो सकें।

नए एमएलए क्वार्टरों में कई पब्लिक सुविधाएं शामिल की गई हैं। इनमें दो बड़े लैंडस्केप गार्डन और बैठने के लिए आरामदायक जगहें, एक ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल और कैंटीन शामिल हैं।

इसके अलावा, क्वार्टर में मॉडर्न हेल्थ क्लब, बच्चों के खेलने का एरिया, सीनियर सिटीजन पार्क और इंटरनेट लाउंज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इनडोर गेम जोन और योगा-एरोबिक्स के लिए डेक, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक भी विशेष रूप से बनाए गए हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से चार इन-आउट गेट भी स्थापित किए गए हैं।

प्रत्येक नए एमएलए क्वार्टर में कुल पांच कमरे बनाए गए हैं। इसमें तीन मास्टर बेडरूम शामिल हैं, जिनमें अटैच्ड टॉयलेट की सुविधा है। इसके अलावा, एक कॉमन टॉयलेट, विजिटर्स के लिए वेटिंग एरिया, डिस्कशन के लिए मीटिंग रूम और लाइब्रेरी या रीडिंग रूम भी मौजूद हैं। क्वार्टर में स्टोर रूम और ड्रेसिंग रूम की सुविधा भी दी गई है। रसोईघर के अलावा, कुक या हाउसकीपर के लिए अलग कमरा और प्रवेश द्वार भी बनाया गया है।

