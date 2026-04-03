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गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन से भेजी गई हेरोइन जब्त, सीमा सुरक्षा बल की बड़ी सफलता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 03, 2026, 09:56 AM

गुरदासपुर, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान से हेरोइन भेजने का मामला सामने आया है। रावी दरिया के पार स्थित गांव भरियाल में बीएसएफ ने खेतों में तलाशी के दौरान एक ड्रोन और उसके साथ बंधा हेरोइन का पैकेट बरामद किया।

बीएसएफ चौकी भरियाल ने एक गुप्त सूचना मिलने के बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान ड्रोन और हेरोइन का पैकेट बरामद किया।

बरामद हेरोइन और ड्रोन की सामग्री संबंधित थाना बहिरामपुर की पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बरामद हेरोइन का कुल वजन कितना है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही मीडिया को सूचित किया जाएगा।

पाकिस्तान लगातार नाकाम रहने के बावजूद ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और हथियार भारत भेजने की कोशिश कर रहा है। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस लगातार सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। इस बार भी भरियाल के खेतों में मिली सूचना ने समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

गुरदासपुर जिला प्रशासन और बीएसएफ ने बताया कि ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी रोकना उनकी प्राथमिकता है। सीमा पार से भेजी जाने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए लगातार गश्त और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई स्थानीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना क्षेत्रीय सुरक्षा और युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।

वहीं, बीएसएफ ने कहा कि ड्रोन के जरिए तस्करी की कोशिशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और बरामद हेरोइन की मात्रा व उसके स्रोत की पुष्टि के लिए आगे की जांच की जा रही है।

इस तरह, भरियाल के खेतों में ड्रोन और हेरोइन के पैकेट की बरामदगी से पाकिस्तान की ड्रग तस्करी की योजना को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और समय पर कार्रवाई ने न केवल तस्करी को नाकाम किया, बल्कि स्थानीय लोगों और क्षेत्र की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया।

--आईएएनएस

वीसी

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