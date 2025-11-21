भारत समाचार

ग्रेटर नोएडा: दो पड़ोसियों ने मिलकर की महिला की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 21, 2025, 03:00 PM

ग्रेटर नोएडा, 21 नवंबर (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह सनसनीखेज मामला पारिवारिक विवाद और शक से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपियों को विश्वास था कि मृतका ने ही उनकी पत्नियों के संबंध बिगाड़े। इसी रंजिश के चलते दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर शव को छिपाने का प्रयास किया था।

पुलिस के अनुसार, 19-20 नवंबर की रात मोहल्ला कुम्हारान, जहांगीरपुर में बने एक पुराने खंडहरनुमा मकान में एक महिला के शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना जेवर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव की पहचान रंजना पत्नी महेश निवासी मोहल्ला कुम्हारान के रूप में हुई।

प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या कर शव को छिपाया गया था। थाना जेवर पुलिस ने स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों बंटी पुत्र रणवीर सिंह और राकेश पुत्र खजान सिंह दोनों निवासी मोहल्ला कुम्हारान, जहांगीरपुर को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में उपयोग किए गए हत्या के औजारों में एक फावड़ा, एक अंगोछा और एक शॉल बरामद किए गए।

जांच में खुलासा हुआ कि मृतका रंजना और आरोपियों की पत्नियां आपस में काफी वर्षों से मित्र थीं और पड़ोसी होने के कारण परिवारों में घनिष्ठ आना-जाना था। लगभग चार-पांच वर्ष पहले आरोपी राकेश की पत्नी और छह माह पहले आरोपी बंटी की पत्नी अपने-अपने पति से विवाद के बाद उन्हें छोड़कर चली गईं।

आरोपियों को संदेह था कि दोनों पत्नियां मृतका रंजना के बहकावे में घर छोड़कर गईं, क्योंकि उनकी बात-चीत मृतका से होती थी। इसी शक ने दोनों को हत्या की योजना बनाने पर मजबूर किया। योजना के मुताबिक 18 नवंबर की रात दोनों आरोपियों ने रंजना के घर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया और अंदर घुसकर अंगोछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद शॉल से फंदा बनाकर शव को पंखे से लटका दिया ताकि घटना आत्महत्या जैसी प्रतीत हो। अगले दिन रात में दोनों आरोपी दोबारा घर पहुंचे और शव को पंखे से उतारकर पहले से खोदे गए गड्ढे में छिपा दिया। इस मामले में थाना जेवर ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए जेल भेजा जा रहा है और केस में आगे की कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...