ग्रेटर नोएडा : मां पर चाकू से हमला करने के बाद युवक ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौत

ग्रेटर नोएडा, 6 जून (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित राधा स्काई गार्डन सोसायटी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी मां पर चाकू से हमला करने के बाद पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सागर यादव (21 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ थाना बिसरख क्षेत्र स्थित राधा स्काई गार्डन सोसायटी के टावर-1 के फ्लैट नंबर 1804 में रहता था। मूल रूप से सागर यादव बिसरख थाना क्षेत्र के ग्राम पतवाड़ी का निवासी था।

बताया गया है कि 5 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि सोसायटी की पांचवीं मंजिल से एक युवक नीचे गिर गया है। सूचना मिलते ही थाना बिसरख पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में परिजनों ने पुलिस को बताया कि सागर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और उसका इलाज भी चल रहा था।

पुलिस के अनुसार घटना से पहले किसी बात को लेकर सागर और उसकी मां के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर उसने कथित रूप से अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं। इसके बाद सागर अपने फ्लैट से नीचे आया और पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी।

घटना के तुरंत बाद परिजन और सोसायटी के लोग घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मां का उपचार कराया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। थाना बिसरख पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस