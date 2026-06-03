ग्रेटर नोएडा में केले के गोदाम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

ग्रेटर नोएडा, 3 जून (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित तुगलपुर हल्द्वाना गांव में बुधवार तड़के एक केले के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान गोदाम के पास खड़ा एक ऑटो भी आग की जद में आ गया और पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

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जानकारी के अनुसार, 3 जून 2026 को सुबह लगभग 3:15 बजे फायर विभाग को तुगलपुर हल्द्वाना स्थित केले के गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की नॉलेज पार्क यूनिट तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए सहायता के लिए ग्रेटर नोएडा, इकोटेक और फास्ट एक्सप्रेस-वे फायर स्टेशन से भी दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग सुरेन्द्र यादव निवासी मैनपुरी के केले के गोदाम में लगी थी। गोदाम में बड़ी मात्रा में केले और अन्य सामान रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग के कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मियों की मदद करते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास किए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों और कर्मचारियों ने घंटों तक लगातार प्रयास कर आग को पूरी तरह नियंत्रित किया।

अधिकारियों ने बताया कि आग पर अब पूरी तरह काबू पा लिया गया है और मौके पर कूलिंग का कार्य भी किया गया ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना न रहे। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि फायर विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। इस घटना में गोदाम में रखा सामान और एक ऑटो पूरी तरह जल गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

फायर विभाग ने लोगों से अपील की है कि गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विद्युत उपकरणों की नियमित जांच कराते रहें तथा अग्नि सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके