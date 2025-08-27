भारत समाचार

Ganesh Chaturthi 2025 : सहवाग, हरभजन सिंह सहित पूर्व क्रिकेटरों ने दी शुभकामनाएं

गणेश चतुर्थी पर क्रिकेटरों ने दी शुभकामनाएं, प्रशंसकों में उत्साह
Aug 27, 2025, 10:00 AM
गणेश चतुर्थी : सहवाग, हरभजन सिंह सहित पूर्व क्रिकेटरों ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली:  गणेश चतुर्थी का त्योहार भक्ति और उमंग का प्रतीक है। इस त्योहार को लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है। हमारे देश के क्रिकेटर भी इस त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों ने इस पर्व की शुभकामनाएं दी।

गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, और क्रिकेटरों के इन संदेशों ने प्रशंसकों के उत्साह को और बढ़ाया है।

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ:। निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणेश उत्सव पर मेरी यही कामना है कि गणपति बप्पा आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उमंग भरें, आपके हर कार्य में सफलता और समृद्धि दें और आपके घर में सुख, शांति और मंगलमय वातावरण बना रहे। गणपति बप्पा मोरया!”

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।“

वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पोस्ट में लिखा, “गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति आपके घर को सुख, शांति और सफलता से भर दे। आपको और आपके प्रियजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।“

अनिल कुंबले ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।”

सुरेश रैना ने एक्स पोस्ट में लिखा, “ॐ गणेशाय नमः गणेश जन्मोत्सव।”

शिखर धवन ने एक्स पोस्ट में लिखा, सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, गणपति बप्पा मोरया।

आकाश चोपड़ा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "गणपति बप्पा मोरया।"

बता दें कि गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू हुई; इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन, 6 सितंबर को होगा। यह त्योहार आमतौर पर 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें गणेश जी की स्थापना और विसर्जन शामिल होता है।

कुछ लोग 1.5, 3, 5, या 7 दिन तक भी उत्सव मनाते हैं, लेकिन मुख्य उत्सव 10 दिनों का होता है।

 

 

