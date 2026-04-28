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Gandhinagar Election Results : गांधीनगर स्थानीय चुनाव में भाजपा का दबदबा, मतगणना के बीच कलोल तालुका पंचायत की आठ सीटों पर कब्जा

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Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 05:06 PM
गांधीनगर स्थानीय चुनाव में भाजपा का दबदबा, मतगणना के बीच कलोल तालुका पंचायत की आठ सीटों पर कब्जा

गांधीनगर: गांधीनगर जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सामने आने लगे हैं, जिनमें कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली।

सोमवार को अब तक हुई मतगणना के अनुसार, अडालज सीट से भाजपा उम्मीदवार ने करीब 5600 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। वहीं जिले की मोती भोयान सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मंजुलाबेन ने 1374 वोटों से जीत हासिल की, जिससे इस क्षेत्र में पार्टी को महत्वपूर्ण बढ़त मिली।

मोती भोयान तालुका पंचायत में भी कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा, जहां कैलाशबेन ठाकोर ने जीत दर्ज की। इसके अलावा मनसा तालुका की मंडली सीट से भाजपा के रूपेश कुमार विष्णुभाई पटेल विजयी रहे। कलोल तालुका पंचायत के छत्रल क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जतिन नाडिया ने जीत हासिल की, जबकि इसी तालुका पंचायत में सरोजबेन राजेशभाई ठाकोर को 1923 से अधिक वोट मिले और वे भी विजयी रहीं।

गांधीनगर जिले की चाला-7 सीट पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की, वहीं गीता बेन देसाई भी विजयी रहीं। देहगाम तालुका पंचायत की अमरजीना मुवाड़ा सीट से भाजपा की पारुल बेन धनराजसिंह चौहान ने जीत हासिल की। जिला पंचायत स्तर पर भी भाजपा को बढ़त मिली, जहां दभोदा सीट से आनंदीबेन ठाकोर और चिलोडा सीट से दिलीपसिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की।

कलोल तालुका पंचायत की कुल 22 सीटों में से अब तक 12 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इनमें भाजपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर सफलता मिली है। इसके अलावा नारदीपुर सीट से भाजपा के हितेंद्र पटेल विजयी रहे और तालुका पंचायत की एक अन्य सीट से दहीबेन ठाकोर ने भी जीत दर्ज की।

कुल मिलाकर, गांधीनगर जिले में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत नजर आ रहा है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मुकाबले को दिलचस्प बनाए रखा है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी

 

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