Gandhi Jayanti Celebration : गांधी जयंती पर लोगों ने बापू के आदर्शों को किया याद, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या
Oct 03, 2025, 03:18 AM
नई दिल्ली: गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की तरफ से तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

गांधीजी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से आए लोगों ने भी भाग लिया और बापू के आदर्शों को याद किया।

कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना से हुई, जिसके बाद विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने पवित्र ग्रंथों से पाठ कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सार्वभौमिक सत्य, अहिंसा और करुणा के संदेश को पुनः स्मरण कराया। श्रद्धांजलि सभा में विशेष आकर्षण प्रख्यात भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा की प्रस्तुति रही।

उन्होंने भक्ति संगीत और गांधीजी के प्रिय भजनों को अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर वातावरण को भक्ति और शांति से भर दिया। उपस्थित जनसमूह ने भाव-विभोर होकर इस संगीतमय श्रद्धांजलि का आनंद लिया।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके विचार और जीवन दर्शन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने स्वतंत्रता आंदोलन के समय थे।

 

 

