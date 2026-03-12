भारत समाचार

Ganderbal Police Review : गांदरबल में एसएसपी ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर

गांदरबल में पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्योहारों की तैयारियों के लिए की समीक्षा बैठक।
Mar 12, 2026, 11:42 AM
गांदरबल में एसएसपी ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर

गांदरबल: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील अहमद पोसवाल ने गुरुवार को जिले में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारी, एसएचओ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के डीओ भी शामिल हुए।

बैठक में एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने कानून और व्यवस्था की स्थिति, आतंकवाद रोधी तैयारियों, अपराध नियंत्रण और आगामी त्योहारों जैसे कि यूम-उल-कुद्स और ईद उल फितर 2026 के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि जिले में शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के उत्सव सुनिश्चित करने के लिए चौकसी बढ़ाई जाए, सुरक्षा की योजना पूरी तरह से पुख्ता हो, क्षेत्रों में प्रभुत्व बनाए रखा जाए और खुफिया जानकारी पर आधारित सघन कार्रवाई की जाए।

एसएसपी पोसवाल ने वर्तमान सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत जानकारी भी दी, जिसमें तैनाती के पैटर्न, संवेदनशील स्थानों की पहचान और जिले में लागू की जा रही निवारक उपायों का ब्योरा शामिल था। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन स्थलों, मार्गों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पुलिस, सेना और सीएपीएफ के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

एसएसपी ने गांदरबल पुलिस की प्रतिबद्धता और पेशेवर मेहनत की सराहना की और सभी अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे नए उत्साह, अनुशासन और सतर्कता के साथ काम जारी रखें। उनका कहना था कि इसका मुख्य उद्देश्य कानून का शासन बनाए रखना और जिले में जनता के लिए सुरक्षित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि हर संवेदनशील क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और सुरक्षा उपायों को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल के माध्यम से जिले में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। एसएसपी ने सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा जताई कि वे पूरी लगन और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

