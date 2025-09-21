भारत समाचार

Gajendra Singh Shekhawat Statement : दैनिक उपयोग की वस्तुओं में टैक्‍स कटौती को बचत उत्‍सव के रूप में सेलिब्रेट करें: गजेंद्र सिंह शेखावत

गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीएसटी 2.0 को बचत उत्सव व स्वदेशी संकल्प से जोड़ा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 21, 2025, 04:02 PM
जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने नवरात्रि और जीएसटी 2.0 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है। अब आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दैनिक उपयोग की वस्‍तुओं में जीएसटी कटौती को बचत उत्सव के रूप में मनाएं।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी सुधार लागू हो रहा है। इस रिफॉर्म्स के चलते हर घर और हर परिवार को दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर कटौती और राहत के कारण जो बचत होगी, उसे 'बचत उत्‍सव' के रूप में सेलिब्रेट करें। उन्‍होंने कहा कि दुकानदार उस बचत का जो हकदार है, उसको उस लाभ को एक्सटेंड करें। इसके लिए हर ऐसे दुकानदार का धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं।

केंद्रीय मंत्री ने स्‍वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि जब भी हम बाजार जाएं, तब हम भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदें। मेक इन इंडिया को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन में 'मेक इन इंडिया' की वस्तुओं को प्राथमिकता दें। 'बचत उत्सव' के माध्यम से हम स्वदेशी का संकल्प लें, जिसके चलते हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को देश की जनता ऊर्जा के साथ लेती है। कोविड के दौरान पीएम ने आह्वान किया कि देश को जनता कर्फ्यू करना चाहिए, तब पूरा देश घरों तक ही सीमित हो गया था। जब उन्होंने कहा कि हम अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए दीये जलाएं तो पूरा देश दिवाली मना रहा था। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान निश्चित रूप से देश में नए वातावरण का सृजन करेगा और देश को स्वदेशी के मार्ग से आत्मनिर्भरता की ओर ले कर जाएगा।

 

 

