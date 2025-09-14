Gajendra Singh Shekhawat Statement : खेल को खेल की भावना तक सीमित रखें विपक्ष: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को प्रवास दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना तक सीमित रखना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "भारत आर्थिक विकास और घरेलू पर्यटन में तेजी का अनुभव कर रहा है। यह भारत भ्रमण के प्रति बदलते वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है।"

उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कहावत है पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर खेलना व संवाद करना हम खेल से आगे बढ़कर भी कर सकते हैं। कल ओलंपिक खेल होंगे, एशियाई खेल होंगे। खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब तक इस पोर्टल पर दो लाख डिजिटल पांडुलिपियां उपलब्ध हैं और जल्द ही यह संख्या दस लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। हमने इन पांडुलिपियों को रखने वाले सभी संरक्षकों, जिनमें मठ, मंदिर, विभिन्न संगठन, धार्मिक ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और अभिलेखागार शामिल हैं, सभी के साथ सहयोग किया है।"

उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भी टूर्नामेंट होंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी टूर्नामेंट होंगे। जो भी टूर्नामेंट होता है, उसे खेलना चाहिए। जो खेल है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग राष्ट्र के हित में काम करेंगे।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है। इसके चलते डोमेस्टिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले एक साल में भारत की आबादी से डेढ़ गुना अधिक लोग यहां आए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है।

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें दो मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए।